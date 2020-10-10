Видео голов матча Украина – Германия в онлайн-режиме

Голы и самые интересные моменты поединка украинской и немецкой сборных на НСК "Олимпийский"

В субботу, 10 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве сборная Украины проводит матч Лиги наций против Германии – чемпиона мира-2014. В присутствии 17 тысяч болельщиков, раскупивших все доступные билеты на игру, команда Андрея Шевченко пытается реабилитироваться за недавнее поражение 1:7 от Франции.

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Украина – Германия: где смотреть матч Лиги наций

ОНЛАЙН ГОЛОВ МАТЧА УКРАИНА – ГЕРМАНИЯ – 0:1

Украина довольно резво начала матч, но пропустила уже на 20-й минуте. Рюдигер сумел на скорости ворваться в штрафную нашей сборной и прострелить. Увы, никто из защитников не накрыл Гинтера, который расстрелял наши ворота с пяти метров. Так немцы повели в счете – 1:0.

Матч Украина – Германия продолжается...

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Украина vs Германия / Фото: Reuters

Отметим, что все три предыдущих поединка Украины против Германии в Киеве завершились вничью. 0:0 – в 1997 году, 1:1 – в 2011-м и 3:3 – в 2011-м.

Ранее прогноз на матч Украина – Германия дал Кирилл Круторогов."Откровенно говоря, думается, что сборная Германии победит и не пропустит. Не исключаю, что выиграет оба тайма", – полагал комментатор каналов "Футбол 1/2/3".

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Также мы писали, что сборную Германии покорила украинская красотка. Немцы оставили ей на память свои автографы. Даша Савина получила в свою коллекцию очень ценный мяч.

Смотрите, как Украина ранее проиграла Франции:

Смотрите, как Германия сыграла вничью со Швейцарией

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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