11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

В реальности Шевченко – не главный тренер Дженоа! В Италии назвали другое имя

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 ноября, 10:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По мнению итальянских журналистов, ведущая роль в штабе украинца принадлежит не ему самому, а его помощнику Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Итальянское издание Calciomercato назвало реальным главным тренером Дженоа не Андрея Шевченко, подписавшего с "грифонами" контракт до лета 2024-го, а его помощника – трехкратного победителя Кубка чемпионов Мауро Тассотти.

Об этом идет речь в статье "Почему Шева не будет новым Тиагу Моттой".

Реклама

Итальянские журналисты вспомнили, что буквально два года назад коучем Дженоа уже назначали известного в прошлом футболиста – бразильца Тиагу Мотту, выигрывавшего ЛЧ с Барсой и Интером.

Но из этого ничего хорошего не получилось – Тиаго был уволен спустя два месяца, так как с 1 победой, 3 ничьими и 5 поражениями при нем "грифоны" прописались на последней строчке Серии А.

Так почему же Шева не будет вторым Моттой?

Реклама

По мнению Calciomercato, одна из главных причин – у Шевченко куда солидней штаб, чем у Тиаго.

"Важный аргумент в пользу Шевы – это его тень с обильным блеском: Мауро Тассотти. Те, кто хорошо знают украинского обладателя "Золотого мяча", утверждают, что на самом деле настоящий тренер его команд – бывший защитник Милана Мауро Тассотти".

Шевченко с Тассотти и Малдерой
Шевченко с Тассотти и Малдерой / Фото: УАФ

Реклама

"Оглядываясь на последние двадцать лет назад, в это нетрудно поверить. Повесив бутсы на гвоздь, Тассотти сразу же попробовал свои силы на тренерской скамейке, подставив плечо многим коучам Милана – от Чезаре Мальдини до Карло Анчелотти, а затем будучи ассистентом Макса Аллегри, Кларенса Зеедорфа и Пиппо Индзаги. Очень долгий период, когда трофеи чередовались с падениями".

"Короче говоря, если Шеве нужен совет, ему достаточно лишь повернуться направо и спросить", – пишет Calciomercato.

Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

К приходу Шевы Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

Завтра

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять