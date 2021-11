Андрей Шевченко – главный тренер Дженоа!

Андрей Шевченко вернулся в Италию! Свои лучшие годы на Апеннинах он провел в качестве футболиста, сейчас будет работать тренером. Шева отправляется на дно Италии! Реакция Украины.

Сегодня Дженоа официально объявила о заключении договора с бывшим наставником сборной Украины до 30 июня 2024 года!

"Андрей Шевченко – новый тренер Дженоа! Добро пожаловать, мистер", – появилось сообщение в клубном Twitter.

Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



@jksheva7 is the new Genoa head coach.



#



https://t.co/dYPIG2X5fppic.twitter.com/oxYMb2kcLc