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Начнет с Моуринью! Когда у Шевченко дебют в новой команде

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 ноября, 17:04
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На посту главного тренера Дженоа Андрей Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью
Моуринью был тренером у Шевченко
Моуринью был тренером у Шевченко / Фото: Getty Images

Сегодня Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа, подписав с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года.

Время для назначения экс-наставника сборной Украины – весьма выгодное для самого Шевы. В связи с паузой в клубных соревнованиях, связанной с поединками сборных, у Андрея Николаевича будет две недели на подготовку к первому официальному матчу у руля "грифонов" – 21 ноября на своем поле против Ромы, которой руководит Жозе Моуринью.

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Моуринью и Шевченко
Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

Это символическое противостояние, учитывая, что 15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер украинца в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

Андрей Шевченко возглавил Дженоа
Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

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В целом, календарь до Нового года у Шевы с Дженоа весьма сложный. Матчи с Ромой, Удинезе, Миланом, Ювентусом, дерби с Сампдорией, а также Лацио, Аталанта плюс Салернитана в Кубке.

А очки нужно брать обязательно – ведь Дженоа в зоне вылета!

РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

  • 21 ноября Дженоа – Рома (Серия А)
  • 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)
  • 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)
  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

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