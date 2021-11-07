Начнет с Моуринью! Когда у Шевченко дебют в новой команде

На посту главного тренера Дженоа Андрей Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью

Моуринью был тренером у Шевченко / Фото: Getty Images

Сегодня Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа, подписав с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года.

Время для назначения экс-наставника сборной Украины – весьма выгодное для самого Шевы. В связи с паузой в клубных соревнованиях, связанной с поединками сборных, у Андрея Николаевича будет две недели на подготовку к первому официальному матчу у руля "грифонов" – 21 ноября на своем поле против Ромы, которой руководит Жозе Моуринью.

Реклама

Моуринью и Шевченко / Фото: Getty Images

Это символическое противостояние, учитывая, что 15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер украинца в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.

Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

Реклама

В целом, календарь до Нового года у Шевы с Дженоа весьма сложный. Матчи с Ромой, Удинезе, Миланом, Ювентусом, дерби с Сампдорией, а также Лацио, Аталанта плюс Салернитана в Кубке.

А очки нужно брать обязательно – ведь Дженоа в зоне вылета!

РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

21 ноября Дженоа – Рома (Серия А)

Дженоа – Рома (Серия А) 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)

Удинезе – Дженоа (Серия А) 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)

Дженоа – Милан (Серия А) 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)

Ювентус – Дженоа (Серия А) 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)

Дженоа – Сампдория (Серия А) 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)

Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии) 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)

Лацио – Дженоа (Серия А) 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)