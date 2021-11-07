Начнет с Моуринью! Когда у Шевченко дебют в новой команде

Сегодня Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа, подписав с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года.
Время для назначения экс-наставника сборной Украины – весьма выгодное для самого Шевы. В связи с паузой в клубных соревнованиях, связанной с поединками сборных, у Андрея Николаевича будет две недели на подготовку к первому официальному матчу у руля "грифонов" – 21 ноября на своем поле против Ромы, которой руководит Жозе Моуринью.
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Это символическое противостояние, учитывая, что 15 лет назад под руководством Моуринью Шева играл в Челси, куда перешел за 43 млн евро. Но португалец не доверял Андрею, предпочитая Дрогба. В итоге трансфер украинца в Челси признали одним из худших в истории АПЛ.
В целом, календарь до Нового года у Шевы с Дженоа весьма сложный. Матчи с Ромой, Удинезе, Миланом, Ювентусом, дерби с Сампдорией, а также Лацио, Аталанта плюс Салернитана в Кубке.
А очки нужно брать обязательно – ведь Дженоа в зоне вылета!
РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА
- 21 ноября Дженоа – Рома (Серия А)
- 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)
- 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)
- 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
- 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
- 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
- 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
- 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)