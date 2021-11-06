Шеву в Италии опустили еще ниже: постарался Коваленко

Шевченко и Коваленко со своими половинками / Фото: Getty Images, Instagram
Специя обыграла Торино 1:0 благодаря голу Якопо Салы, которому ассистировал украинец Виктор Коваленко.
Теперь в турнирной таблице Серии А Специя – 15-я.
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На 16-ю строчку опустилась Дженоа, которая уже уволила Давиде Баллардини.
Последнего на посту тренера Грифонов вот-вот заменит Андрей Шевченко, который будет получать в Дженоа 1,8 млн евро в год плюс бонусы.
Андрей Шевченко скоро присоединится к своему новому клубу / Фото: Коллаж: Сегодня