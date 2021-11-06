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Шеву в Італії опустили ще нижче: постарався Коваленко

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 листопада, 18:26
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За допомогою гольової передачі Віктора Коваленка Спеція обіграла вдома Торіно 1:0 і посіла 15-й рядок у Серії А, опустивши на 16-у сходинку Дженоа, котру ось-ось очолить Шева
Шевченко і Коваленко зі своїми половинками
Шевченко і Коваленко зі своїми половинками / Фото: Getty Images, Instagram

Спеція обіграла Торіно 1:0 завдяки голу Якопо Сали, якому асистував українець Віктор Коваленко.

Тепер у турнірній таблиці Серії А Спеція – 15-та.

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На 16-й рядок опустилася Дженоа, яка вже звільнила Давіде Баллардіні.

Останнього на посаді тренера Грифонів ось-ось замінить Андрій Шевченко, який отримуватиме в Дженоа 1,8 млн. євро на рік плюс бонуси.

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Андрій Шевченко скоро приєднається до свого нового клубу
Андрій Шевченко скоро приєднається до свого нового клубу / Фото: Колаж: Сьогодні

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