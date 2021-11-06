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Шевченко все ближе! Дженоа уволила главного тренера

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 16:51
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Дженоа опубликовала официальное заявление, в котором объявила об увольнении с поста главного тренера Давиде Баллардини
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Под руководством Баллардини команда выиграла лишь одну игру в 11 турах Серии А и занимает 17-е место с 9-ю очками.

Ранее мы писали, Андреа Малдера не будет работать ассистентом Андрея Шевченко.

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"Клуб благодарит Давиде Баллардини тренера и его сотрудников за проделанную работу, приверженность и всегда проявляемый энтузиазм", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе пост Баллардини займет бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Ожидается, что 45-летний украинский тренер подпишет контракт до 2023 года и будет зарабатывать 1,8 миллионов евро в год плюс бонусы.

В июле 2016 года Шевченко возглавил сборную Украины и проработал до июля 2021 года, выведя сине-желтых в четвертьфинал Евро-2020. 1 августа Шевченко со своими помощниками покинул национальную команду в связи окончанием действия контракта.

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