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У него там должок: почему Шева выбрал именно Дженоа

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 ноября, 12:17
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Андрей Шевченко в ближайшее время может возглавить итальянский клуб Дженоа. Накануне сенсационного назначения вспоминаем, как сам Шева играл против "грифонов"
Шевченко играл против Дженоа в 2008 году
Шевченко играл против Дженоа в 2008 году / Фото: Getty Images

Шевченко провел в Италии восемь сезонов. За это время наш легендарный форвард наколотил 127 мячей в Серии А и еще семь – в Кубке страны.

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Тем не менее, в Италии все же остались команды, не пострадавшие от голевого чутья украинца. Шева не смог поразить ворота Наполи, Пьяченцы, Катаньи и… Дженоа!

С Дженоа Шевченко пересекался лишь в сезоне 2008/2009 годов в свой второй период в Милане. Украинец вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве, а Милан в итоге проиграл со счетом 0:2.

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Наверстать упущенное Шева сможет на тренировке своего нового клуба, если слухи о его назначении таки подтвердятся.

Ранее сообщалось, что 45-летний украинский тренер подпишет контракт до 2023 года и будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Отметим, что в послужном списке Шевченко-тренера только работа в сборной Украины. За пять лет во главе национальной команды Шева вывел команду в элиту Лиги наций и довел до четвертьфинала Евро-2020.

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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