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Все меняется: названа новая дата приезда Шевченко в Геную

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 22:37
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время подпишет контракт с Дженоа
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В понедельник Андрей Шевченко прилетит в Италию, чтобы заключить соглашение, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Изначально была информация, что украинский тренер должен был приехать во вторник, 9 ноября.

Ранее мы писали, что Дженоа уволила Давиде Баллардини с поста главного тренера команды.

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Ожидается, что пост Баллардини займет бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. 45-летний украинский тренер подпишет контракт до 2023 года и будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

В июле 2016 года Шевченко возглавил сборную Украины и проработал до июля 2021 года, выведя сине-желтых в четвертьфинал Евро-2020. 1 августа Шевченко со своими помощниками покинул национальную команду в связи окончанием действия контракта.

В текущем сезоне Серии А Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав девять очков после 12 матчей.

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