У нього там борг: чому Шева вибрав саме Дженоа

Андрій Шевченко найближчим часом може очолити італійський клуб Дженоа. Напередодні сенсаційного призначення згадуємо, як сам Шева грав проти "грифонів"

Шевченко грав проти Дженоа у 2008 році / Фото: Getty Images

Шевченко провів в Італії вісім сезонів. За цей час наш легендарний форвард набив 127 м'ячів у Серії А і ще сім – у Кубку країни.

Читайте також: Названо нову дату приїзду Шевченка до Генуї

Реклама

Тим не менш, в Італії все ж таки залишилися команди, які не постраждали від гольового чуття українця. Шева не зміг вразити ворота Наполі, П'яченці, Катанії та… Дженоа!

Із Дженоа Шевченко перетинався лише у сезоні 2008/2009 років у свій другий період у Мілані. Українець вийшов на поле у стартовому складі, але був замінений уже у перерві, а Мілан у підсумку програв із рахунком 0:2.

Реклама

Надолужити втрачене Шева зможе на тренуванні свого нового клубу, якщо чутки про його призначення таки підтвердяться.

Раніше повідомлялося, що 45-річний український тренер підпише контракт до 2023 року і зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів команду до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.

Реклама