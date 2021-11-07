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У нього там борг: чому Шева вибрав саме Дженоа

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 листопада, 12:17
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Андрій Шевченко найближчим часом може очолити італійський клуб Дженоа. Напередодні сенсаційного призначення згадуємо, як сам Шева грав проти "грифонів"
Шевченко грав проти Дженоа у 2008 році
Шевченко грав проти Дженоа у 2008 році / Фото: Getty Images

Шевченко провів в Італії вісім сезонів. За цей час наш легендарний форвард набив 127 м'ячів у Серії А і ще сім – у Кубку країни.

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Тим не менш, в Італії все ж таки залишилися команди, які не постраждали від гольового чуття українця. Шева не зміг вразити ворота Наполі, П'яченці, Катанії та… Дженоа!

Із Дженоа Шевченко перетинався лише у сезоні 2008/2009 років у свій другий період у Мілані. Українець вийшов на поле у стартовому складі, але був замінений уже у перерві, а Мілан у підсумку програв із рахунком 0:2.

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Надолужити втрачене Шева зможе на тренуванні свого нового клубу, якщо чутки про його призначення таки підтвердяться.

Раніше повідомлялося, що 45-річний український тренер підпише контракт до 2023 року і зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів команду до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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