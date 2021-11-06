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Все змінюється: названа нова дата приїзду Шевченка до Генуї

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
6 листопада, 22:37
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Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко найближчим часом підпише контракт з Дженоа
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

У понеділок Андрій Шевченко прилетить до Італії, щоб укласти угоду, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо. Спочатку була інформація, що український тренер мав приїхати у вівторок, 9 листопада.

Раніше ми писали, що Дженоа звільнила Давіде Баллардіні з посади головного тренера команди.

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Очікується, що пост Баллардіні обійме колишній тренер збірної України Андрій Шевченко. 45-річний український тренер підпише контракт до 2023 року та зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

У липні 2016 року Шевченко очолив збірну України та пропрацював до липня 2021 року, вивівши синьо-жовтих до чвертьфіналу Євро-2020. 1 серпня Шевченко зі своїми помічниками залишив національну команду через закінчення дії контракту.

У поточному сезоні Серії А Дженоа посідає 18-те місце у турнірній таблиці, набравши дев'ять очок після 12 матчів.

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