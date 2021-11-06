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Генуезці зачекалися. Стало відомо, коли Шевченко приїде до Генуї

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 листопада, 13:35
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Андрій Шевченко дедалі ближче до підписання контракту з італійським клубом Дженоа
Андрій Шевченко скоро приєднається до свого нового клубу
Андрій Шевченко скоро приєднається до свого нового клубу / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-наставник збірної України прибуде до Італії наступного тижня, швидше за все у вівторок, повідомляє corrieredellosport.

Читайте також: Шевченко вирушає на дно Італії! Реакція України

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Для Андрія Шевченка вже готовий трирічний контракт до червня 2024 року.

Поки що наставником Дженоа залишається Давиде Баллардіні, проте незабаром з ним буде розірвано контракт через незадовільні результати.

Після 12 матчів клуб набрав 9 очок та знаходиться на 15-му місці турнірної таблиці Серії А.

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Шевченко йде в Дженоа
Шевченко йде в Дженоа

Раніше ми повідомляли, що зарплата Андрія Миколайовича у новому клубі становитиме 1,8 мільйонів євро на рік. До тренерського штабу українського фахівця увійдуть Андреа Мальдера та Мауро Тассоті, які 5 років працювали з ним у збірній України.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

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Дженоа є найстарішим та одним із найбільш титулованих клубів Італії, команда 9 разів вигравала чемпіонат Італії. Офіційно клуб засновано 7 вересня 1893 року.

Нагадаємо, у літнє міжсезоння італійські ЗМІ сватали в генуезьку команду форварда Динамо Владислава Супрягу. Але зрештою керівники клубів не змогли домовитися про суму компенсації.

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