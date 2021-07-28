Суркіс вміє торгуватися: Динамо продасть Супрягу за восьмизначну суму

Форвард київського Динамо Владислав Супряга незабаром стане гравцем італійського Дженоа. Клуб Серії А готовий викласти за 21-річного українця восьмизначну суму.
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Як повідомляє журналіст Марко Контеро, мова йде про 10 мільйонів євро. Від цієї пропозиції президент київського клубу Ігор Суркіс навряд чи зможе відмовитися.
Але доля трансферу багато в чому залежить від того, чи купить Рома у Дженоа Ельдора Шомуродова. Гроші з продажу узбецького бомбардира генуезці збираються вкласти в покупку Супряги.
У минулому сезоні Владислав зіграв за біло-синіх 31 матч, відзначився 3 голами і 5 асистами. Вартість футболіста на порталі Transfermarkt дорівнює 6 мільйонам євро.
Тим часом київський клуб в літнє міжсезоння підписав білоруського форварда з ЦСКА Іллю Шкурина і венесуельського бомбардира Еріка Раміреса .