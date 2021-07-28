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Суркіс вміє торгуватися: Динамо продасть Супрягу за восьмизначну суму

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 23:54
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Італійський Дженоа готує пропозицію, від якої київський клуб навряд чи зможе відмовитися
Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Форвард київського Динамо Владислав Супряга незабаром стане гравцем італійського Дженоа. Клуб Серії А готовий викласти за 21-річного українця восьмизначну суму.

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Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Як повідомляє журналіст Марко Контеро, мова йде про 10 мільйонів євро. Від цієї пропозиції президент київського клубу Ігор Суркіс навряд чи зможе відмовитися.

Але доля трансферу багато в чому залежить від того, чи купить Рома у Дженоа Ельдора Шомуродова. Гроші з продажу узбецького бомбардира генуезці збираються вкласти в покупку Супряги.

В тренді

У минулому сезоні Владислав зіграв за біло-синіх 31 матч, відзначився 3 голами і 5 асистами. Вартість футболіста на порталі Transfermarkt дорівнює 6 мільйонам євро.

Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Тим часом київський клуб в літнє міжсезоння підписав білоруського форварда з ЦСКА Іллю Шкурина і венесуельського бомбардира Еріка Раміреса .

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