Генуэзцы заждались. Стало известно, когда Шевченко приедет в Геную

Андрей Шевченко все ближе к подписанию контракта с итальянским клубом Дженоа

Андрей Шевченко скоро присоединится к своему новому клубу / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-наставник сборной Украины прибудет в Италию на следующей неделе, скорее всего во вторник, сообщает corrieredellosport.

Читайте также: Шевченко отправляется на дно Италии! Реакция Украины

Реклама

Для Андрея Шевченко уже готов трехлетний контракт до июня 2024 года.

Пока наставником Дженоа остается Давиде Баллардини, однако вскоре с ним будет расторгнут контракт из-за неудовлетворительных результатов.

После 12 матчей клуб набрал 9 очков и находится на 15-м месте турнирной таблицы Серии А.

Реклама

Шевченко идет в Дженоа

Ранее мы сообщали, что зарплата Андрея Николаевича в новом клубе составит 1,8 миллионов евро в год. В тренерский штаб украинского специалиста войдут Андреа Мальдера и Мауро Тассоти, которые 5 лет работали с ним в сборной Украины.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Реклама

Дженоа является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Официально клуб основан 7 сентября 1893 года.

Напомним, в летнее межсезонье итальянские СМИ сватали в генуэзскую команду форварда Динамо Владислава Супрягу. Но в итоге руководители клубов не смогли договориться о сумме компенсации.