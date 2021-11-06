Шевченко отправляется на дно Италии! Реакция Украины

Один из худших клубов Италии может возглавить тренер, который вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020

Шевченко идет в Дженоа

Похоже, все идет к тому, что в ближайшее время Андрей Шевченко потеряет статус безработного. Бывший тренер сборной Украины возглавит Дженоа.

Шеву давно отправляли в Италию. Правда, в другой клуб. Родной Милан. Ожидалось, что украинский специалист сменит Стефано Пиоли.

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Но Милан сейчас делит первое место с Наполи в Серии А и менять тренера как-то не с руки.

Что сейчас представляет собой Дженоа? После 12 матчей клуб набрал 9 очков и находится на 17-м месте. Клуб возглавляет Давиде Баллардини, который во времена Шевченко работал с молодежью Милана. Это его уже четвертый приход в Дженоа.

Кстати, именно Баллардини в 2010 году сманил из Милана в Дженоа Каху Каладзе, который играл с Шевченко еще в Динамо.

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Стоит ли Шевченко начинать с низов Италии или лучше было подождать приглашение в более солидный клуб? Как оцениваете решение Андрея Николаевича?

Ранее мы писали, соглашение с Шевченко будет рассчитано до 2023 года с зарплатой в 1,8 миллионов евро в год.