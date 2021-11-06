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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шевченко вирушає на дно Італії! Реакція України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 листопада, 10:12
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Один із найгірших клубів Італії може очолити тренер, який вивів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020
Шевченко йде в Дженоа
Шевченко йде в Дженоа

Схоже, йдеться про те, що найближчим часом Андрій Шевченко втратить статус безробітного. Колишній тренер збірної України очолить Дженоа.

Шеву давно відправляли до Італії. Щоправда, до іншого клубу. Рідного Мілану. Очікувалося, що український фахівець змінить Стефано Піолі.

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Але Мілан зараз ділить перше місце з Наполі в Серії А і мінятиме тренера якось не з руки.

Що зараз є Дженоа? Після 12 матчів клуб набрав 9 очок та перебуває на 17-му місці. Клуб очолює Давиде Баллардіні, який за часів Шевченка працював із молоддю Мілана. Це його вже четверта парафія в Дженоа.

До речі, саме Баллардіні у 2010 році зманив із Мілана до Дженоа Каху Каладзе, який грав із Шевченком ще в Динамо.

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Чи варто Шевченку починати з низів Італії чи краще було зачекати на запрошення до більш солідного клубу? Як оцінюєте рішення Андрія Миколайовича?

Раніше ми писали, угода з Шевченком буде розрахована до 2023 року із зарплатою в 1,8 мільйонів євро на рік.

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