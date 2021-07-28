Суркис умеет торговаться: Динамо продаст Супрягу за восьмизначную сумму

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга вскоре станет игроком итальянского Дженоа. Клуб Серии А готов выложить за 21-летнего украинца восьмизначную сумму.
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Как сообщает журналист Марко Контерио, речь идет о 10 миллионах евро. От этого предложения президент киевского клуба Игорь Суркис вряд ли сможет отказаться.
Но судьба трансфера во многом зависит от того, купит ли Рома у Дженоа Эльдора Шомуродова. Деньги с продажи узбекского бомбардира генуэзцы собираются вложить в покупку Супряги.
В минувшем сезоне Владислав сыграл за бело-синих 31 матч, отметился 3 голами и 5 ассистами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt равна 6 миллионам евро.
Тем временем киевский клуб в летнее межсезонье подписал белорусского форварда из ЦСКА Илью Шкурина и венесуэльского бомбардира Эрика Рамиреса.