23 июля 19:30 Видео
Львов 1
Мариуполь 1
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Динамо подписало форварда из Южной Америки, уведя его из-под носа россиян

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 02:03
Копировать ссылку
Футболист сборной Венесуэлы Эрик Рамирес считает, что украинская Премьер-лига похожа на чемпионаты Чехии и Словакии, где ему приходилось играть
Эрик Рамирес стал игроком Динамо
Эрик Рамирес стал игроком Динамо / Фото: YouTube Динамо Киев

22-летний нападающий словацкого ДАК 1904 Эрик Рамирес прошел медосмотр в Киеве и стал игроком столичного Динамо. Контракт с венесуэльским бомбардиром рассчитан на пять лет. Трансфер обошелся киевлянам в 1,75 млн евро. Ранее у Динамо сорвался спарринг с победителем Лиги Европы.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти поединках. Также в активе Рамиреса один матч за сборную Венесуэлы. Футболистом очень активно интересовался российский Рубин.

Читайте также: Чистка в Динамо! Сразу 12 футболистов отдали в Черноморец, включая Цитаишвили

"С Рубином не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из Динамо и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины.

Перед переходом в Динамо я несколько лет провел в Чехии и Словакии. Мне кажется, что футбол в этих странах достаточно похож на украинский. Поэтому надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать – это моя цель", – цитирует Рамиреса пресс-служба Динамо


Фото Динамо

Венесуэльский форвард стал третьим новичком Динамо этим летом. Ранее контракты с киевским клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин.

Ранее в контрольном матче на сборах в Австрии Динамо ушло от поражения в матче с седьмой командой Бундеслиги.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять