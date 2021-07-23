Динамо ушло от поражения в матче с седьмой командой Бундеслиги

Киевское Динамо разошлось миром с Унионом из Берлина в контрольном матче на тренировочном сборе в Австрии. А еще киевляне из-за травмы потеряли Беньямина Вербича

Беньямин Вербич забил гол и получил травму / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч против немцев стал для киевлян первым в рамках третьего тренировочного сбора. Динамо выпросило перенос стартового матча в Премьер-лиге, поэтому получило дополнительное время для подготовки к сезону.

Немцы открыли счет в первом тайме после неразберихи в штрафной площади украинцев. Еще и рикошет от Забарного помог мячу влететь в сетку после удара Воглзаммера.

Киевляне отыгрались сразу после перерыва. Забитым мячом отличился вышедший на замену Беньямин Вербич. К сожалению, словенский полузащитник получил травму и не смог доиграть поединок. Степень его травмы станет известна позже.

Динамо – Унион – 1:1

Голы: Вербич (47) – Воглзаммер (36)

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Динамо (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригес – Кулач.

Динамо (2-й тайм): Бойко – Тымчик, Попов, Шабанов, Сидклей – Андриевский, Шепелев, Буяльский, Караваев, де Пена – Вербич (Шкурин, 59).

Предупреждены: Родригес (31), Гармаш (32) – Андрич (44).