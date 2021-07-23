23 июля 19:30 О матче
Львов 1
Мариуполь 1
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
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У Динамо сорвался спарринг с победителем Лиги Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июля, 21:26
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Киевское Динамо не сыграет с испанским Вильярреалом на третьем тренировочном сборе в Австрии из-за коронавируса в составе "желтой субмарины"
Тренировка Динамо на сборах
Тренировка Динамо на сборах / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевляне должны были встретиться с победителем Лиги Европы 26 июля. Однако из-за ситуации с коронавирусом в Вильярреале представитель Примеры отказался от проведения встречи, сообщает официальный сайт Динамо.

Ранее появилась информация, что у испанцев сразу несколько игроков подхватили коронавирус. По этой причине Вильярреал также отменил спарринги с Гонведом в Венгрии и Гертой в Австрии.

Таким образом, Динамо завершило программу третьего сбора сегодняшним матчем против Униона. Киевляне пропустили первыми, но сумели отыграться после перерыва.

В тренде

Ранее мы опубликовали новый скандальный клип Алиева: много мата, сексуальные ласки и танцы на столе. Экс-игрок Динамо показал, как в образе сутенера с тростью и золотыми цепями завладел креслом главы судейского комитета Украинской ассоциации футбола.

Смотрите, как Динамо играло с другим представителем чемпионата Испании:

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