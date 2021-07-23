У Динамо сорвался спарринг с победителем Лиги Европы

Киевское Динамо не сыграет с испанским Вильярреалом на третьем тренировочном сборе в Австрии из-за коронавируса в составе "желтой субмарины"

Тренировка Динамо на сборах / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевляне должны были встретиться с победителем Лиги Европы 26 июля. Однако из-за ситуации с коронавирусом в Вильярреале представитель Примеры отказался от проведения встречи, сообщает официальный сайт Динамо.

Ранее появилась информация, что у испанцев сразу несколько игроков подхватили коронавирус. По этой причине Вильярреал также отменил спарринги с Гонведом в Венгрии и Гертой в Австрии.

Таким образом, Динамо завершило программу третьего сбора сегодняшним матчем против Униона. Киевляне пропустили первыми, но сумели отыграться после перерыва.

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Ранее мы опубликовали новый скандальный клип Алиева: много мата, сексуальные ласки и танцы на столе. Экс-игрок Динамо показал, как в образе сутенера с тростью и золотыми цепями завладел креслом главы судейского комитета Украинской ассоциации футбола.

Смотрите, как Динамо играло с другим представителем чемпионата Испании: