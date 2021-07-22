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Новый скандальный клип Алиева: много мата, сексуальные ласки и танцы на столе (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июля, 13:16
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Экс-игрок Динамо показал, как в образе сутенера с тростью и золотыми цепями завладел креслом главы судейского комитета Украинской ассоциации футбола
Скандальный клип Александра Алиева
Скандальный клип Александра Алиева / Фото: Instagram, Кент

Бывший полузащитник киевского Динамо выпустил очередной рэп-клип, посвятив его своим отношениям с итальянскими функционерами Украинской ассоциации футбола – главой судейского комитета Лучано Лучи и председателем комитета этики и честной игры Франческо Баранкой.

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"Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола – Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом. Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй – возглавляет комитет этики и честной игры – и пишет письма людям со штрафами", – написал в подводке к видео на своем канале Кент Алиев

В клипе актер, играющий Лучи, в своем офисе пересчитывает долларовые купюры и ест пасту. Компанию ему составляет как бы Баранка. История заканчивается тем, что в комнату к ним врывается реальный Алиев в образе сутенера – в шубе, золотых цепях и с тростью – и начинает танцевать на столе.

А секретарша Лучи – брюнетка с оголенной грудью – связывает обоих итальянцев лентой и начинает ласкать экс-полузащитника Динамо, занявшего кресло главы судейского комитета.

Напомним, за предыдущий клип Алиева в УАФ завели на него дело. Александру вменяют нанесение ущерба украинскому футболу и неуважение к коллегам и соперникам.

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