Новый скандальный клип Алиева: много мата, сексуальные ласки и танцы на столе (видео)

Бывший полузащитник киевского Динамо выпустил очередной рэп-клип, посвятив его своим отношениям с итальянскими функционерами Украинской ассоциации футбола – главой судейского комитета Лучано Лучи и председателем комитета этики и честной игры Франческо Баранкой.
ВНИМАНИЕ! ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА
"Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола – Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом. Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй – возглавляет комитет этики и честной игры – и пишет письма людям со штрафами", – написал в подводке к видео на своем канале Кент Алиев
В клипе актер, играющий Лучи, в своем офисе пересчитывает долларовые купюры и ест пасту. Компанию ему составляет как бы Баранка. История заканчивается тем, что в комнату к ним врывается реальный Алиев в образе сутенера – в шубе, золотых цепях и с тростью – и начинает танцевать на столе.
А секретарша Лучи – брюнетка с оголенной грудью – связывает обоих итальянцев лентой и начинает ласкать экс-полузащитника Динамо, занявшего кресло главы судейского комитета.
Напомним, за предыдущий клип Алиева в УАФ завели на него дело. Александру вменяют нанесение ущерба украинскому футболу и неуважение к коллегам и соперникам.