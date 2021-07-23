У Динамо зірвався спаринг із переможцем Ліги Європи

Кияни повинні були зустрітися з переможцем Ліги Європи 26 липня. Однак через ситуацію з коронавірусом в Вільярреалі представник Примери відмовився від проведення зустрічі, повідомляє офіційний сайт Динамо.
Раніше з'явилася інформація, що у іспанців відразу кілька гравців підхопили коронавірус. Через це Вільярреал так само скасував спаринги з Гонведом в Угорщині і Гертою в Австрії.
Отже, Динамо завершило програму третього збору сьогоднішнім матчем проти Уніона. Кияни пропустили першими, але зуміли відігратися після перерви.
Раніше ми опублікували новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.
Дивіться, як Динамо грало з іншим представником чемпіонату Іспанії: