23 липня 19:30 Про матч
Львів 1
Маріуполь 1
24 липня 17:00
Верес --
Колос --
24 липня 19:30
Шахтар --
Інгулець --
25 липня 17:00
Металіст 1925 --
Рух --
25 липня 19:30
Зоря --
Олександрія --
25 липня 19:30
Десна --
Чорноморець --
26 липня 19:30
Ворскла --
Дніпро-1 --
30 липня 19:00
Львів --
Шахтар --
30 липня 21:00
Колос --
Металіст 1925 --
31 липня 17:00
Минай --
Олександрія --
31 липня 19:30
Чорноморець --
Дніпро-1 --
1 серпня 17:00
Маріуполь --
Десна --
1 серпня 19:30
Динамо --
Верес --
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
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У Динамо зірвався спаринг із переможцем Ліги Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 липня, 21:26
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Київське Динамо не зіграє з іспанським Вільярреалом на третьому тренувальному зборі в Австрії через коронавірус у складі "жовтої субмарини"
Тренування Динамо на зборах
Тренування Динамо на зборах / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Кияни повинні були зустрітися з переможцем Ліги Європи 26 липня. Однак через ситуацію з коронавірусом в Вільярреалі представник Примери відмовився від проведення зустрічі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Раніше з'явилася інформація, що у іспанців відразу кілька гравців підхопили коронавірус. Через це Вільярреал так само скасував спаринги з Гонведом в Угорщині і Гертою в Австрії.

Отже, Динамо завершило програму третього збору сьогоднішнім матчем проти Уніона. Кияни пропустили першими, але зуміли відігратися після перерви.

В тренді

Раніше ми опублікували новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.

Дивіться, як Динамо грало з іншим представником чемпіонату Іспанії:

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