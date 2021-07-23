У Динамо зірвався спаринг із переможцем Ліги Європи

Київське Динамо не зіграє з іспанським Вільярреалом на третьому тренувальному зборі в Австрії через коронавірус у складі "жовтої субмарини"

Тренування Динамо на зборах / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Кияни повинні були зустрітися з переможцем Ліги Європи 26 липня. Однак через ситуацію з коронавірусом в Вільярреалі представник Примери відмовився від проведення зустрічі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Раніше з'явилася інформація, що у іспанців відразу кілька гравців підхопили коронавірус. Через це Вільярреал так само скасував спаринги з Гонведом в Угорщині і Гертою в Австрії.

Отже, Динамо завершило програму третього збору сьогоднішнім матчем проти Уніона. Кияни пропустили першими, але зуміли відігратися після перерви.

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Раніше ми опублікували новий скандальний кліп Алієва: багато матюків, сексуальні ласки і танці на столі. Ексгравець Динамо показав, як в образі сутенера з тростиною і золотими ланцюгами заволодів кріслом голови суддівського комітету Української асоціації футболу.

Дивіться, як Динамо грало з іншим представником чемпіонату Іспанії: