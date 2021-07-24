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Динамо підписало форварда з Південної Америки, повівши його з-під носа росіян

Олена Павлова Олена Павлова
24 липня, 02:03
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Футболіст збірної Венесуели Ерік Рамірес вважає, що українська Прем'єр-ліга схожа на чемпіонати Чехії і Словаччини, де йому доводилося грати
/ Фото: YouTube Динамо Київ

22-річний нападник словацького ДАК 1904 Ерік Рамірес пройшов медогляд в Києві і став гравцем столичного Динамо. Контракт з венесуельським бомбардиром розрахований на п'ять років. Трансфер обійшовся киянам у 1,75 млн євро. Раніше у Динамо зірвався спаринг з переможцем Ліги Європи.

У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач у 35-ти поєдинках. Також в активі Раміреса один матч за збірну Венесуели. Футболістом дуже активно цікавився російський Рубін.

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"З Рубіном не склалося по ряду обставин, в тому числі особистих. Я отримав запрошення з Динамо і з радістю його прийняв, адже це чудовий виклик – можливість грати в Лізі чемпіонів і жити в прекрасному місті, столиці України.

Перед переходом до Динамо я кілька років провів в Чехії і Словаччині. Мені здається, що футбол в цих країнах досить схожий на український. Тому сподіваюся, що мені не знадобиться багато часу для адаптації. Багато грати і забивати – це моя мета", – цитує Раміреса прес-служба Динамо


Фото Динамо

Венесуельський форвард став третім новачком Динамо цього літа. Раніше контракти з київським клубом уклали Денис Антюх і Ілля Шкурін.

Раніше в контрольному матчі на зборах в Австрії Динамо пішло від поразки в матчі з сьомою командою Бундесліги.

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