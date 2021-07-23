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Динамо пішло від поразки в матчі з сьомою командою Бундесліги

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 липня, 20:35
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Київське Динамо розійшлося миром з Уніоном з Берліна в контрольному матчі на тренувальному зборі в Австрії. А ще кияни через травму втратили Беньяміна Вербича
Беньямін Вербич забив гол і отримав травму
Беньямін Вербич забив гол і отримав травму / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч проти німців став для киян першим в рамках третього тренувального збору. Динамо випросило перенесення стартового матчу в Прем'єр-лізі, тому отримало додатковий час для підготовки до сезону.

Німці відкрили рахунок в першому таймі після плутанини в штрафному майданчику українців. Ще і рикошет від Забарного допоміг м'ячу влетіти в сітку після удару Воглзаммера.

Кияни відігралися відразу після перерви. Забитим м'ячем відзначився Беньямін Вербич, вийшов на заміну. На жаль, словенський півзахисник отримав травму і не зміг дограти поєдинок. Ступінь його травми стане відома пізніше.

Динамо – Уніон – 1:1
Голи: Вербич (47) – Воглзаммер (36)

В тренді

Динамо (1-й тайм): Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Циганков, Родрігес – Кулач.

Динамо (2-й тайм): Бойко – Тимчик, Попов, Шабанов, Сідклей – Андрієвський, Шепелев, Буяльський, Караваєв, де Пена – Вербич (Шкурін, 59).

Попереджені: Родрігес (31), Гармаш (32) – Андрич (44).

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