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Чистка в Динамо! Відразу 12 футболістів віддали до Чорномореця, включаючи Цітаішвілі

Олена Павлова Олена Павлова
21 липня, 16:47
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Динамо працевлаштувало цілу групу своїх футболістів в одеський Чорноморець, який в новому сезоні повернувся в українську Прем'єр-лігу
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київський клуб домовився про перехід відразу 12 гравців "біло-синіх" в клуб з Південної Пальміри. Після виходу в УПЛ Чорноморець посилився футболістами, в яких поки не зацікавлений Мірча Луческу. Раніше ми повідомляли, що шість гравців Динамо виявилися не потрібні Луческу.

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Мінімум на найближчий сезон "моряками" стали: воротар – Владислав Кучерук, захисники – Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники – Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевскиій, Ярослав Надольский, нападники – Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.

Всі футболісти Динамо виступатимуть за одеський клуб на правах оренди до кінця сезону-2021/2022. Перший матч в чемпіонаті України Чорноморець проведе 25 липня, коли зустрінеться на виїзді з чернігівської Десною.

Напередодні Динамо програло Атлетіко в на зборі у Швейцарії.

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