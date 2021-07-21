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Чистка в Динамо! Сразу 12 футболистов отдали в Черноморец, включая Цитаишвили

Елена Павлова Елена Павлова
21 июля, 16:47
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Динамо трудоустроило целую группу своих футболистов в одесский Черноморец, который в новом сезоне вернулся в украинскую Премьер-лигу
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевский клуб договорился о переходе сразу 12 игроков "бело-синих" в клуб из Южной Пальмиры. После выхода в УПЛ Черноморец усилился футболистами, в которых пока не заинтересован Мирча Луческу. Ранее мы сообщали, что шесть игроков Динамо оказались не нужны Луческу.

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Минимум на ближайший сезон "моряками" стали: вратарь – Владислав Кучерук, защитники - Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники – Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие – Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Все футболисты Динамо будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Первый матч в чемпионате Украины Черноморец проведет 25 июля, когда встретится на выезде с черниговской Десной.

Накануне Динамо проиграло Атлетику в на сборе в Швейцарии.

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