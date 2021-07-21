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В Динамо едет форвард, отказавшийся давать взятки в России. Ему за это отомстили

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июля, 13:45
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Динамо близко к заключению контракта с нападающим словацкого ДАКа Эриком Рамиресом. Футболист уже прошел медобследование в Киеве, хотя ранее его забраковали в России
Эрик Рамирес вскоре станет игроком Динамо. Фото: dac1904.sk
Эрик Рамирес вскоре станет игроком Динамо. Фото: dac1904.sk

Венесуэльский нападающий был близок к переходу в российский Рубин, однако не смог пройти медосмотр. Украинский журналист Игорь Бурбас в Twitter cообщил, что, по другой версии, Рамирес отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты. В российском футболе, по его словам, это обычная практика.

Сразу после этого ему поступило предложение из Киева. Не такое заманчивое, но все равно устроило футболиста. А сегодня он успешно прошел медобследование, сообщает канал Динамо Киев Inside в Telegram.

Также Бурбас утверждает, что трансфер венесуэльца обойдется Динамо в 1,75 млн евро, хотя тот же Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

22-летний Рамиресс в прошлом сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.

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