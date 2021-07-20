Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Баски оказались сильнее: Динамо проиграло Атлетику в Швейцарии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
20 июля, 19:09
Копировать ссылку
Команда Мирчи Луческу потерпела второе поражение на сборах в Швейцарии, минимально проиграв представителю испанской Ла Лиги – смотрите полное видео контрольного матча
Динамо проигрывает в Швейцарии
Динамо проигрывает в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После недавней победы над Этуалем (2:0), представляющим третий швейцарский дивизион, команда Мирчи Луческу провела заключительный спаринг на втором подготовительном сборе в Швейцарии. Бело-синие проиграли испанскому Атлетику из Бильбао со счетом 0:1.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В состав динамовцев вернулся белорусский форвард Илья Шкурин, забивавший в своих трех предыдущих матчах. 21-летний талант впервые покинул поле без забитого мяча в бело-синей футболке.

Единственный гол в поединке записал на свой счет 27-летний форвард басков Иньяки Уильямс.

Динамо – Атлетик – 0:1

Гол: Иньяки Уильямс, 77

Динамо: Бойко (Бущан, 46), Тымчик (Караваев,46), Сирота (Кендзера, 46), Забарный (Попов, 46), Дубинчак (Миколенко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Буяльский (Шепелев, 46), Шапаренко (Леднев, 46), Цыганков (Родригес, 46), де Пена (Антюх, 46), Вербич (Шкурин, 46, Кулач 78).

В тренде

Стоит отметить, что в прошлом сезоне команда басков заняла десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда из Бильбао не попадает в еврокубки уже четыре года подряд.

Следующий спаринг динамовцы проведут 23 июля на краткосрочном сборе в Австрии против берлинского Униона, который по итогам прошлого сезона сенсационно вышел в Лигу конференций, заняв седьмое место в Бундеслиге.

Напомним, что в пятницу стартует новый чемпионат Украины, однако Динамо пропускает первый тур. Матч с закарпатским Минаем бело-синие проведут в резервную дату. А свою первую игру в новом сезоне команда Мирчи Луческу проведет 1 августа с новичком Премьер-лиги – Вересом из Ровно.

Смотри как Динамо на днях обыграло Этуаль

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять