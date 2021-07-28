По пути Шевченко: форвард Динамо перейдет в итальянский клуб

Появились новые подробности о трансфере форварда киевского Динамо Владислава Супряги в итальянский клуб Дженоа.
Как сообщает в своем Twitter спортивный журналист Никола Скира, контракт украинца уже готов, он рассчитан до 2026 года. Уточняются детали перехода, над которыми работают агенты.
Читайте также: Динамо подписало форварда из Южной Америки, уведя его из-под носа россиян.
#Supryaga to #Genoa from #DynamoKievhttps://t.co/w3GsqJ06Wb— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2021
Сумма сделки не сообщается, ранее Дженоа предлагал 5 миллионов евро за молодого нападающего.
Напомним, что главный тренер Динамо Мирча Луческу не взял Супрягу на сбор в Австрию и уже не рассчитывает на него в новом сезоне.
В минувшем сезоне Владислав сыграл за бело-синих 31 матч, отметился 3 голами и 5 ассистами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt равна 6 миллионов евро.
Тем временем киевский клуб в летнее межсезонье подписал белорусского форварда из ЦСКА Илью Шкурина и венесуэльского бомбардира Эрика Рамиреса.