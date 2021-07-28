По шляху Шевченка: форвард Динамо перейде в італійський клуб

З'явилися нові подробиці про трансфер форварда київського Динамо Владислава Супряги в італійський клуб Дженоа.
Як повідомляє в своєму Twitter спортивний журналіст Нікола Скіра, контракт українця вже готовий, він розрахований до 2026 року. Уточнюються деталі переходу, над якими працюють агенти.
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#Supryaga to #Genoa from #DynamoKiev https://t.co/w3GsqJ06Wb- Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2021
Сума угоди не повідомляється, раніше Дженоа пропонував 5 мільйонів євро за молодого нападника.
Нагадаємо, що головний тренер Динамо Мірча Луческу не взяв Супрягу на збір в Австрію і вже не розраховує на нього в новому сезоні.
У минулому сезоні Владислав зіграв за біло-синіх 31 матч, відзначився 3 голами і 5 асистами. Вартість футболіста на порталі Transfermarkt становить 6 мільйонів євро.
Тим часом київський клуб в літнє міжсезоння підписав білоруського форварда з ЦСКА Іллю Шкурина і венесуельського бомбардира Еріка Раміреса.