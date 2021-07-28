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По шляху Шевченка: форвард Динамо перейде в італійський клуб

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 18:41
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Владислав Супряга підпише довгостроковий контракт з Дженоа, що виступає в Серії А
Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

З'явилися нові подробиці про трансфер форварда київського Динамо Владислава Супряги в італійський клуб Дженоа.

Як повідомляє в своєму Twitter спортивний журналіст Нікола Скіра, контракт українця вже готовий, він розрахований до 2026 року. Уточнюються деталі переходу, над якими працюють агенти.

Читайте також: Динамо підписало форварда з Південної Америки, забравши його з-під носа росіян.

Сума угоди не повідомляється, раніше Дженоа пропонував 5 мільйонів євро за молодого нападника.

Нагадаємо, що головний тренер Динамо Мірча Луческу не взяв Супрягу на збір в Австрію і вже не розраховує на нього в новому сезоні.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У минулому сезоні Владислав зіграв за біло-синіх 31 матч, відзначився 3 голами і 5 асистами. Вартість футболіста на порталі Transfermarkt становить 6 мільйонів євро.

Владислав Супряга. Фото: REUTERS/Yves Herman
Владислав Супряга. Фото: REUTERS/Yves Herman

Тим часом київський клуб в літнє міжсезоння підписав білоруського форварда з ЦСКА Іллю Шкурина і венесуельського бомбардира Еріка Раміреса.

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