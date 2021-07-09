Противник режиму Лукашенка став гравцем Динамо. До Києва він переїхав з Москви

Білоруський нападник Ілля Шкурін перейшов із московського ЦСКА в київське Динамо на правах оренди, через Лукашенка він відмовився грати за збірну Білорусі

Шкурін підписує контракт с киянами / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо досягло домовленості з московським ЦСКА про перехід 21-річного форварда Іллі Шкуріна. Білоруський нападник виступатиме в Києві на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу.

В суботу 10 липня він відправиться з "біло-синіми" на другий підготовчий збір до Швейцарії.

Ілля Шкурін народився 17 серпня 1999 року в Вітебську. На батьківщині виступав за ФК Вітебськ і Енергетик-БГУ. У складі Енергетика в чемпіонаті Білорусі 2019 року забив 19 м'ячів і став кращим бомбардиром сезону. У січні 2020-го перейшов в московський ЦСКА, в складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив три м'ячі.

У серпні минулого року Шкурін відмовився приїжджати в Білорусь, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко. "Представляти інтереси національної команди відмовляюся доти, поки діє режим Лукашенка. Хай живе Білорусь", – написав тоді в соцмережах Шкурін.

Білоруська федерація футболу у відповідь подала скаргу на гравця в УЄФА. Також в разі відмови форварда виступати за Білорусь Шкуріну погрожували армією.