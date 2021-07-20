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Що трапилося? Шість гравців Динамо виявилися не потрібними Луческу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
20 липня, 20:10
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На короткостроковий збір в Австрії головний тренер Динамо не взяв Владислава Супрягу, Беніто і ще чотирьох футболістів, чиї імена не називаються
Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Мірча Луческу не розраховує на шістьох гравців, що проходили міжсезонну підготовку в Швейцарії, повідомляє Meta-ratings. За інформацією джерела, мова йде про форварда біло-синіх Владислава Супрягу, нігерійця Беніто, а імена інших гравців поки не повідомляються.

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Беніто
Беніто / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У спарингу проти іспанського Атлетика з Більбао, який завершився мінімальною поразкою 0:1 , Супряга і Беніто не брали участі.

Як повідомлялося раніше, Супряга може переїхати в Серію А і стати гравцем Дженоа, але в переговорах клубів настала пауза. Атакуючий півзахисник Беніто минулий сезон провів в оренді в Олімпіку і, швидше за все, йому будуть підшукувати новий клуб.

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Форвард Динамо Ілля Шкурін
Форвард Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Напередодні до Києва на медогляд прибув венесуельський нападник Ерік Рамірес зі словацького ДАКа, з яким Динамо збирається підписати контракт. Також кияни взяли в оренду білоруського форварда Іллю Шкуріна з московського ЦСКА.

Наступний збір команда Луческу проведе в Австрії, куди відправиться 21 липня. Там кияни зіграють спаринги з Уніоном (23 липня) і Вільярреалом (26 липня).

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