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Динамо знайшло Бєсєдіну заміну в Словаччині за два мільйони євро

Олег Люлька Олег Люлька
20 липня, 08:46
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Гравцем київського клубу стане венесуельський нападник словацької команди ДАК Ерік Рамірес – для укладення контракту йому залишилося пройти медогляд
Венесуельський форвард Эрік Рамірес
Венесуельський форвард Эрік Рамірес / Фото: Instagram

Динамо за крок від укладення контракту з 22-річним венесуельським нападником словацького клубу ДАК Еріком Раміресом.

Сьогодні Рамірес має прилетіти до Києва на поглиблений медогляд і, якщо успішно його пройде, стане гравцем Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

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Як пише у себе в Twitter журналіст каналів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас, Динамо заплатить за Раміреса словакам 1,75 млн євро.

Цікаво, що цього літа у Раміреса зірвався трансфер до казанського Рубіна.

"Конкуренцію за Раміреса Динамо виграло у Гента, де форварда бачили заміною Яремчуку. В Рубін венесуельця не взяли нібито за провалений медогляд. Хоча є інша версія. Що гравець відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати – там це звичайна практика", – розповідає Бурбас

Відзначимо, що в минулому сезоні Ерік Рамірес забив за ДАК 17 голів у 35 матчах.

Як повідомили в самому клубі ДАК, вони чекають на українську візу для форварда, а угода має бути закрита цього тижня.

Придбання киянами Раміреса пов'язана з травмою основного форварда Динамо Артема Бєсєдіна, який вибув до кінця року. При цьому раніше український клуб орендував у московського ЦСКА білоруського нападника Іллю Шкуріна, який уже встиг в трьох спарингах за киян забити три м'ячі.

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