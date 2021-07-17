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Перша поразка Динамо: Бущан пропустив два м'ячі від клубу, який його хоче

Олег Люлька Олег Люлька
17 липня, 23:22
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На зборі в Швейцарії команда Луческу програла французькій Ніцці 1:2. За киян знову забив білорус Шкурін, а ось Бущан після Євро зіграв не найкращим чином
Георгій Бущан
Георгій Бущан / Фото: Getty Images

Динамо зазнало першої поразки в новому сезоні. На зборах в Швейцарії кияни програли дев'ятій команді чемпіонату Франції Ніцці 1:2.

У киян уже третім м'ячем відзначився білорус Ілля Шкурін, орендований у московського ЦСКА. Як і свій перший гол за киян, противник режиму Лукашенка забив головою.

Але після перерви Ніцца двічі засмутила Динамо, ворота якого, вийшовши на другий тайм, вперше після виступу на Євро-2020 зайняв Георгій Бущан.

Якщо щодо другого гола Ніцци до Бущана претензії не пред'явиш, то у випадку з першим, коли був удар з-за меж штрафного майданчика, Георгій міг і виручити. Та, певно, ще не в тонусі після відпустки.

Цікаво, що саме Ніццу, котра двічі забила Бущану, називають одним із клубів, які цікавляться Георгієм. Чи не втратить тепер команда з Лазурного берега інтерес до воротаря Динамо?

ВІДЕО МАТЧУ ДИНАМО – НИЦЦА (1:2)

Динамо – Ніцца – 1:2
Голи: Шкурін, 38 – Ндоє, 70, Трує, 80
Динамо: Бойко (Бущан, 46), Тимчик, Кендзьора, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 75), Андрієвський (Коробенко, 75), Шепелєв (Гармаш, 64), Буяльський (Лєднєв, 64), Родрігеш (Антюх, 64), де Пена (Беніто, 75), Шкурін (Супряга, 46).

Всі спаринги Динамо

17.07 Ніцца – 1:2

В тренді

15.07 Евіан – 3:0

14.07 Сьон – 2:0

10.07 Серветт – 1:1

07.07 Люцерн – 3:3

05.07 Дівон – 5:0

03.07 Лозанна – 1:1

01.07 Базель – 4:4

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Наступний спаринг Динамо проведе в неділю, 18 липня. Суперником команди Мірчі Луческу буде швейцарський клуб Етуаль.

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