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Футболіст ЦСКА не зрадів першому голу за київське Динамо

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 липня, 15:57
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Білорус Шкурін в дебютному матчі за чемпіонів України отримав досить багато ігрового часу і вдало проявив себе, але особливих емоцій не відчуває
Новачок Динамо Ілля Шкурін
Новачок Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Підопічні Мірчі Луческу почали вже другий тренувальний збір в Швейцарії. Вчора ввечері кияни знову зіграли внічию з місцевою командою, а ворог Лукашенка забив перший гол за Динамо. 21-річний форвард Ілля Шкурін допоміг "біло-блакитним" уникнути поразки.

Після гри він поділився своїми враженнями з офіційним сайтом свого нового клубу:

"Не очікував, що отримаю стільки ігрового часу і зіграю 20-25 хвилин. Хвилювання не відчував, настрій був гарний. Готувався, розминався, чекав на шанс. Хороша команда, хороші умови, незважаючи на те, що злива зіпсувала якість газону і якість футболу. Тим не менше, гра вдалася.

Якщо я не буду забивати, то не буду і грати. Потрібно починати проявляти себе вже в товариських матчах. Хлопці привітали з голом, сказали, що я – молодець. І тренери похвалили, але Луческу відразу після матчу не підходив".

Шкурін приїхав до Києва з московського ЦСКА в оренду на рік. Тим часом Динамо віддало свого чемпіона світу Чорноморцю. Наступний матч на зборі Динамо зіграє 14 липня – зі Сьоном.

Нагадаємо, в серпні минулого року уродженець Вітебська Шкурін відмовився приїжджати в Білорусь, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко. "Представляти інтереси національної команди відмовляюся до тих пір, поки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь", – написав тоді в соцмережах Шкурін.

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#
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І
Г
О
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Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
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3
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4
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Іспанія
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5
3
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3
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Німеччина
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