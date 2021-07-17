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Первое поражение Динамо: Бущан пропустил два мяча от клуба, который его хочет

Олег Люлька Олег Люлька
17 июля, 23:22
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На сборе в Швейцарии команда Луческу проиграла французской Ницце 1:2. За киевлян снова забил белорус Шкурин, а вот Бущан после Евро сыграл не лучшим образом
Георгий Бущан
Георгий Бущан / Фото: Getty Images

Динамо потерпело первое поражение в новом сезоне. На сборах в Швейцарии киевляне проиграли девятой команде чемпионата Франции Ницце 1:2.

У киевлян уже третьим мячом отметился белорус Илья Шкурин, арендованный у московского ЦСКА. Как и свой первый гол за киевлян, противник режима Лукашенко забил головой.

Но после перерыва Ницца дважды огорчила Динамо, ворота которого, выйдя на второй тайм, впервые после выступления на Евро-2020 занял Георгий Бущан.

Если по второму голу Ниццы к Бущану претензии не предъявишь, то в случае с первым, когда был удар из-за штрафной площадки, Георгий мог и выручить. Но, видать, еще не в тонусе после отпуска.

Интересно, что именно Ниццу, дважды забившую Бущану, называют одним из клубов, интересующихся Георгием. Не потеряет ли теперь команда с Лазурного берега интерес к вратарю Динамо?

ВИДЕО МАТЧА ДИНАМО – НИЦЦА (1:2)

Динамо – Ницца – 1:2
Голы: Шкурин, 38 – Ндойе, 70, Труйе, 80
Динамо: Бойко (Бущан, 46), Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 75), Андриевский (Коробенко, 75), Шепелев (Гармаш, 64), Буяльский (Леднев, 64), Родригеш (Антюх, 64), де Пена (Бенито, 75), Шкурин (Супряга, 46).

Все спарринги Динамо

17.07 Ницца – 1:2

В тренде

15.07 Эвиан – 3:0

14.07 Сьон – 2:0

10.07 Серветт – 1:1

07.07 Люцерн – 3:3

05.07 Дивон – 5:0

03.07 Лозанна – 1:1

01.07 Базель – 4:4

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Следующий спарринг Динамо проведет в воскресенье, 18 июля. Соперником команды Мирчи Луческу будет швейцарский клуб Этуаль.

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