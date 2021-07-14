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Динамо нашло новую звезду: белорусский форвард забивает во втором матче подряд

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июля, 22:00
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Киевляне обыграли девятый клуб чемпионата Швейцарии, а новый нападающий Илья Шкурин, призванный заменить травмированного Беседина, забил во втором матче подряд
Илья Шкурин снова забил
Илья Шкурин снова забил / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо одержало победу над швейцарским Сьоном на втором тренировочном сборе в Швейцарии. Четыре дня назад киевляне разошлись миром с другим швейцарским клубом Серветтом.

Сегодня снова в эпицентре внимания оказался новичок Динамо Илья Шкурин. Белорусский форвард отличился забитым мячом во второй встрече подряд! На этот раз он забил дальним ударом.

Это был второй гол в матче, а незадолго до этого счет открыл Жерсон Родригес. Игрок сборной Люксембурга не реализовал пенальти, но первым успел на добивание. Больше команды не забивали, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Динамо со счетом 2:0.

Полная запись матча Динамо – Сьон:

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А немного ранее защитник Динамо покатал падчерицу Джеджулы на вертолете. 18-летний центрбек киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный подарил незабываемый день своей возлюбленной Ангелине перед возвращением к тренировкам.

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