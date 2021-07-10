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Враг Лукашенко забил первый гол за киевское Динамо (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
10 июля, 23:14
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Белорусскому нападающему Илье Шкурину, арендованному киевлянам у московского ЦСКА, понадобилось всего 10 минут, чтобы открыть счет своим голам за Динамо
Новичок Динамо Илья Шкурин
Новичок Динамо Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

21-летний белорусский нападающий Илья Шкурин, арендованный Динамо до конца сезона у московского ЦСКА, удачно дебютировал за киевлян.

В субботнем спарринге в Женеве с бронзовым призером чемпионата Швейцарии Серветтом Мирча Луческу выпустил Шкурина на замену на 75-й минуте вместо Виталия Буяльского. К тому моменту киевляне уступали 0:1. И белорус спас Динамо от поражения!

На 85-й минуте после навеса Тымчика с правого фланга Шкурин в высоком прыжке головой переправил мяч в сетку ворот Серветта. В итоге – ничья 1:1.

ВИДЕО ГОЛА ШКУРИНА

Динамо – Серветт – 1:1
Голы: Шкурин, 85 – Имери, 13
Динамо: Бойко – Кендзера, Бражко (Дубинчак, 46), Сирота (Шабанов 75), Сидклей (Тымчик, 46) – Андриевский (Коробенко, 78), Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский (Шкурин, 75) – Родригес (де Пена, 46), Антюх (Леднев, 66) – Супряга (Кулач, 66).

Напомним, в августе прошлого года уроженец Витебска Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. "Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал тогда в соцсетях Шкурин.

Шкурин подписывает контракт с киевлянами
Шкурин подписывает контракт с киевлянами / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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