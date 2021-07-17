Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
Александрия Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Минай Олимпик Рух Шахтер

Чемпионат Украины 2020/2021

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Динамовцев выгоняют из Одессы! Ультрас Черноморца пригрозили срывом матчей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июля, 22:05
Копировать ссылку
Фанаты Черноморца пришли на базу клуба и потребовали, чтобы Одессу покинули бывший динамовский тренер Юрий Мороз, а с ним и игроки, арендованные у киевлян
Фанаты Черноморца - против динамовцев в своем составе
Фанаты Черноморца - против динамовцев в своем составе

В одесском Черноморце – скандал перед стартом чемпионата Украины! Ультрас клуба прибыли на тренировочную базу "моряков" и выдвинули команде ультиматум – либо тренеры и футболисты, имеющие отношение к Динамо, покинут Черноморец до начала сезона, либо пусть команда играет в любом другом городе, кроме Одессы. Например, в Киеве.

При этом фанаты Черноморца оставили за собой право срывать домашние матчи "моряков" в Одессе, если главным тренером останется Юрий Мороз.

Об этом сообщает телеграм-канал Troublemakers & Ultras Action.

Напомним, в конце июня одесский клуб назначил главным тренером Юрия Мороза, который ранее возглавлял расформированный уже дубль Динамо. В его штаб вошли ассистенты, которые были с ним в киевском клубе – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков.

В тренде

Мороз и гендир Черноморца Мисюра
Мороз и гендир Черноморца Мисюра / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Также Черноморец арендовал немало футболистов Динамо, включая чемпиона мира среди молодежи Георгия Цитаишвили.

Это не устраивает фанатов Черноморца, которые давно открыто враждуют с ультрас Динамо. В своих кругах киевляне называют противников "жидами". Представители Южной Пальмиры отвечают не менее задевающим "хохлы".

Первый матч чемпионата Украины, 25 июля, Черноморец сыграет на выезде против Десны. Во втором туре, 31 июля, Черноморец принимает дома Днепр-1.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять