Динамовцев выгоняют из Одессы! Ультрас Черноморца пригрозили срывом матчей

Фанаты Черноморца пришли на базу клуба и потребовали, чтобы Одессу покинули бывший динамовский тренер Юрий Мороз, а с ним и игроки, арендованные у киевлян

Фанаты Черноморца - против динамовцев в своем составе

В одесском Черноморце – скандал перед стартом чемпионата Украины! Ультрас клуба прибыли на тренировочную базу "моряков" и выдвинули команде ультиматум – либо тренеры и футболисты, имеющие отношение к Динамо, покинут Черноморец до начала сезона, либо пусть команда играет в любом другом городе, кроме Одессы. Например, в Киеве.

При этом фанаты Черноморца оставили за собой право срывать домашние матчи "моряков" в Одессе, если главным тренером останется Юрий Мороз.

Об этом сообщает телеграм-канал Troublemakers & Ultras Action.

Напомним, в конце июня одесский клуб назначил главным тренером Юрия Мороза, который ранее возглавлял расформированный уже дубль Динамо. В его штаб вошли ассистенты, которые были с ним в киевском клубе – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков.

Мороз и гендир Черноморца Мисюра / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Также Черноморец арендовал немало футболистов Динамо, включая чемпиона мира среди молодежи Георгия Цитаишвили.

Это не устраивает фанатов Черноморца, которые давно открыто враждуют с ультрас Динамо. В своих кругах киевляне называют противников "жидами". Представители Южной Пальмиры отвечают не менее задевающим "хохлы".

Первый матч чемпионата Украины, 25 июля, Черноморец сыграет на выезде против Десны. Во втором туре, 31 июля, Черноморец принимает дома Днепр-1.