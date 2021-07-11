Футболист ЦСКА не обрадовался первому голу за киевское Динамо

Белорус Шкурин в дебютном матче за чемпионов Украины получил довольно много игрового времени и удачно проявил себя, но особых эмоций не испытывает

Новичок Динамо Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Подопечные Мирчи Луческу начали уже второй тренировочный сбор в Швейцарии. Вчера вечером киевляне снова сыграли вничью с местной командой, а враг Лукашенко забил первый гол за Динамо. 21-летний форвард Илья Шкурин помог "бело-голубым" избежать поражения.

После игры он поделился своими впечатлениями с официальным сайтом своего нового клуба:

"Не ожидал, что получу столько игрового времени и сыграю 20-25 минут. Волнения не ощущал, настроение было хорошее. Готовился, разминался, ждал шанс. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень подпортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась. Если я не буду забивать, то не буду и играть. Нужно начинать проявлять себя уже в товарищеских матчах. Ребята поздравили с голом, сказали, что я – молодец. И тренеры похвалили, но Луческу сразу после матча не подходил".

Шкурин приехал в Киев из московского ЦСКА в аренду на год. Тем временем Динамо отдало своего чемпиона мира Черноморцу. Следующий матч на сборе коллектив Луческу сыграет 14 июля – со Сьоном.

Напомним, в августе прошлого года уроженец Витебска Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. "Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал тогда в соцсетях Шкурин.