Динамо знайшло нову зірку: білоруський форвард забиває у другому матчі поспіль

Кияни обіграли дев'ятий клуб чемпіонату Швейцарії, а новий нападаючий Ілля Шкурін, покликаний замінити травмованого Бесєдіна, забив у другому матчі поспіль

Ілля Шкурін знову забив / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо здобуло перемогу над швейцарським Сьоном на другому тренувальному зборі в Швейцарії. Чотири дні тому кияни розійшлися миром з іншим швейцарським клубом Серветтом.

Сьогодні знову в епіцентрі уваги опинився новачок Динамо Ілля Шкурін. Білоруський форвард відзначився забитим м'ячем у другій зустрічі поспіль! На цей раз він забив дальнім ударом.

Це був другий гол в матчі, а незадовго до цього рахунок відкрив Жерсон Родрігес. Гравець збірної Люксембургу не реалізував пенальті, але першим встиг на добивання. Більше команди не забивали, тому фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо з рахунком 2:0.

Повний запис матчу Динамо – Сьон:

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А трохи раніше захисник Динамо покатав пасербицю Джеджули на вертольоті. 18-річний центрбек київського Динамо і збірної України Ілля Забарний подарував незабутній день своїй коханій Ангеліні перед поверненням до тренувань.