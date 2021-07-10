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Ворог Лукашенка забив перший гол за київське Динамо (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
10 липня, 23:14
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Білоруському нападникові Іллі Шкуріну, орендованому киянам у московського ЦСКА, знадобилося всього 10 хвилин, щоб відкрити лік своїм голам за Динамо
Новачок Динамо Ілля Шкурін
Новачок Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

21-річний білоруський нападник Ілля Шкурін, орендований Динамо до кінця сезону у московського ЦСКА, вдало дебютував за киян.

У суботньому спарингу в Женеві з бронзовим призером чемпіонату Швейцарії Серветтом Мірча Луческу випустив Шкуріна на заміну на 75-й хвилині замість Віталія Буяльського. На той час кияни поступалися 0:1. І білорус врятував Динамо від поразки!

На 85-й хвилині після навісу Тимчика з правого флангу Шкурін у високому стрибку головою переправив м'яч до сітки воріт Серветта. У підсумку – нічия 1:1.

ВІДЕО ГОЛА ШКУРІНА

Динамо – Серветт – 1:1
Голи: Шкурін, 85 – Імері, 13
Динамо: Бойко – Кендзьора, Бражко (Дубинчак, 46), Сирота (Шабанов 75), Сідклей (Тимчик, 46) – Андрієвський (Коробенко, 78), Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський (Шкурін, 75) – Родрігес (де Пена, 46), Антюх (Лєднєв, 66) – Супряга (Кулач, 66).

Нагадаємо, в серпні минулого року уродженець Вітебська Шкурін відмовився приїздити до Білорусі, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко. "Представляти інтереси національної команди відмовляюся до тих пір, поки діє режим Лукашенка. Хай живе Білорусь", – написав тоді в соцмережах Шкурін.

Шкурін підписує контракт с киянами
Шкурін підписує контракт с киянами / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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