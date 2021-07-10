"Батьків немає в живих. Рідня в Луганську": Дружина динамівця розповіла, чому затягнули з весіллям

Новоспечена дружина захисника Динамо Артема Шабанова зізналася, що не раз змінювала рішення про те, чи варто зіграти весілля. Вирішальними виявилися гормони під час вагітності

Артем Шабанов і його дружина Юліана / Фото: Instagram

Модель Юліанна, яка напередодні офіційно стала дружиною захисника Динамо Артема Шабанова, розповіла, чому вони так довго тягнули з весіллям і все-таки вирішили його зіграти. Як зізналася красуня, свою роль зіграли гормони.

"Питання з весіллям ми обговорювали багато раз протягом року. З усіх вихідних факторів дійшли висновку – що, радше за все, не робитимемо весілля. Скоріше, полетимо кудись відпочивати. Наприклад, на Мальдіви. Полетіли. Але потім все одно я поверталася до цього питання в думках. Знову його обговоривши, ми дійшли висновку, що купимо собі щось круте. Купили... І начебто забули це питання, але ні"

"Чому думала не робити весілля"

"Перше, моїх батьків немає в живих (уже б весілля було не за всіма українськими традиціями...)"

"Друге – велика кількість моїх родичів живе в Луганську, і, гадаю, для багатьох було б проблематично бути присутнім у мене на весіллі"

"І третє – постійні карантини і локдауни все руйнували"

"І четверте, на додачу до всього, Артема віддали в оренду до Польщі"

"І тут в середині моєї вагітності мої гормони заграли – і я захотіла весілля. Але вже пізно його робити. Адже я б теж хотіла і випити, і потанцювати до ранку. Загалом, перенесли все на майбутнє"

"Але з розписом все було так само. Мені дуже стало важко щось спланувати заздалегідь, і я не розумію чому?! Усе відтягувала і відтягувала, хотіла, щоб хтось за мене все це взяв і зробив. Артем майже ніколи не знає, коли у нього вихідні, що взагалі ускладнює наміри щось запланувати заздалегідь"

"А під час його відпустки я більше хотіла відпочинку на морі і їсти кавун, про який я просто мріяла, ніж самого розпису і РАЦС. Відпустка закінчилася, а я взагалі нічого не організувала (ні гендер-паті, ні розпису), я просто відпочивала"

"І ось Артем поїхав на збори на 10 днів до Швейцарії, ми припустили, що один день все-таки після зборів буде вихідний. І за тиждень "до" я вирішила спробувати щось організувати. На жаль, багатьом потрібно було заплатити наперед або аванси або повну оплату. А раптом не вдасться? Але на свій страх і ризик ми ризикнули. За два-три дні "до" все оплатили. Артем прилетів 7.07 майже вранці, майже не спав, почав збиратися до РАЦС (за його червоними очима все зрозуміло)

А далі все ви бачили на фото і в сторіс "

"Гостей не запрошували, оскільки самі не знали, чи вдасться щось. Та й розпис я особисто хотіла для себе. Зробити пару фото/відео на згадку, нікуди не поспішати і ні за що не переживати. Не люблю, коли гості мене чекають. Тому свою бабулю я відразу попередила, що буде РАЦС і фотосесія і все. Але вона все одно вирішила приїхати з Вінниці – хоч їй це було зробити дуже важко (цукровий діабет, старість, тиск)"

"Тому, мої рідні і близькі, не ображайтеся на нас. У нас вся організація видалася майже спонтанною", – написала у себе в Instagram Юліанна Шабанова

Читайте також: Весілля української чемпіонки в США: шикарна сукня з вишивкою і церемонія біля води

Дивіться більше фото дружини Шабанова