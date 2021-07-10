11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар 0
Шальке 0
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
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Луческу відрахував з Динамо двох чемпіонів світу: склад на другий збір

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 липня, 09:05
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Кияни продовжують підготовку до нового сезону. На другий тренувальний збір команда Мірчі Луческу вирушила до Швейцарії, гравці збірної України приєднаються до Динамо вже на місці
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо вирушило на другий тренувальний збір до Швейцарії. У порівнянні зі складом на перший етап підготовки, Мірча Луческу вніс кілька змін в список гравців.

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Так, поза заявкою на другий збір виявилися чемпіони світу U-20 Владислав Кучерук та Георгій Цітаішвілі, а також Денис Ігнатенко, Крістіан Біловар, Данило Скорко, Вікентій Волошин, Андрій Коробенко і Назар Волошин.

Зате до складу делегації були включені новачок Ілля Шкурін, Беніто, Руслан Нещерет, учасники Євро-2020 Томаш Кендзьора і Денис Попов, а інші гравці збірної України приєднаються до команди після невеликого відпочинку.

На зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів:

  • 10 липня, 21:00 – Серветт – Динамо
  • 14 липня, 20:00 – Сьон – Динамо
  • 17 липня, 21:00 – Ніцца – Динамо
  • 20 липня, 16:00 – Атлетик – Динамо

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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