Луческу відрахував з Динамо двох чемпіонів світу: склад на другий збір

Кияни продовжують підготовку до нового сезону. На другий тренувальний збір команда Мірчі Луческу вирушила до Швейцарії, гравці збірної України приєднаються до Динамо вже на місці

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо вирушило на другий тренувальний збір до Швейцарії. У порівнянні зі складом на перший етап підготовки, Мірча Луческу вніс кілька змін в список гравців.

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Так, поза заявкою на другий збір виявилися чемпіони світу U-20 Владислав Кучерук та Георгій Цітаішвілі, а також Денис Ігнатенко, Крістіан Біловар, Данило Скорко, Вікентій Волошин, Андрій Коробенко і Назар Волошин.

Зате до складу делегації були включені новачок Ілля Шкурін, Беніто, Руслан Нещерет, учасники Євро-2020 Томаш Кендзьора і Денис Попов, а інші гравці збірної України приєднаються до команди після невеликого відпочинку.

На зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів: