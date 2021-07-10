Луческу відрахував з Динамо двох чемпіонів світу: склад на другий збір

Київське Динамо вирушило на другий тренувальний збір до Швейцарії. У порівнянні зі складом на перший етап підготовки, Мірча Луческу вніс кілька змін в список гравців.
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Так, поза заявкою на другий збір виявилися чемпіони світу U-20 Владислав Кучерук та Георгій Цітаішвілі, а також Денис Ігнатенко, Крістіан Біловар, Данило Скорко, Вікентій Волошин, Андрій Коробенко і Назар Волошин.
Зате до складу делегації були включені новачок Ілля Шкурін, Беніто, Руслан Нещерет, учасники Євро-2020 Томаш Кендзьора і Денис Попов, а інші гравці збірної України приєднаються до команди після невеликого відпочинку.
На зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів:
- 10 липня, 21:00 – Серветт – Динамо
- 14 липня, 20:00 – Сьон – Динамо
- 17 липня, 21:00 – Ніцца – Динамо
- 20 липня, 16:00 – Атлетик – Динамо