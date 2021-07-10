11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер 0
Шальке 0
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
Александрия Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Минай Олимпик Рух Шахтер

Чемпионат Украины 2020/2021

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Луческу отчислил из Динамо двух чемпионов мира: состав на второй сбор

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 09:05
Копировать ссылку
Киевляне продолжают подготовку к новому сезону. На второй тренировочный сбор команда Мирчи Луческу отправилась в Швейцарию, игроки сборной Украины присоединятся к Динамо уже на месте
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Швейцарию. По сравнению с составом на первый этап подготовки, Мирча Луческу внес несколько изменений в список игроков.

Читайте также: Из села да в столицу! Динамо подписало форварда Колоса

Так, вне заявки на второй сбор оказались чемпионы мира U-20 Владислав Кучерук и Георгий Цитаишвили, а также Денис Игнатенко, Кристиан Биловар, Даниил Скорко, Викентий Волошин, Андрей Коробенко и Назар Волошин.

Зато в состав делегации были включены новичок Илья Шкурин, Бенито, Руслан Нещерет, участники Евро-2020 Томаш Кендзера и Денис Попов, а другие игроки сборной Украины присоединятся к команде после небольшого отдыха.

На сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей:

  • 10 июля, 21:00 – Серветт – Динамо
  • 14 июля, 20:00 – Сьон – Динамо
  • 17 июля, 21:00 – Ницца – Динамо
  • 20 июля, 16:00 – Атлетик – Динамо

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять