Динамо віддало свого чемпіона світу Чорноморцю

Георгій Цитаїшвілі досі не вписується в плани головного тренера киян Мірчі Луческу – 20-річний вінгер на умовах оренди продовжить кар'єру в Одесі

Георгій Цитаїшвілі / Фото: Instagram

20-річний півзахисник Динамо Георгій Цитаїшвілі перебуває в Одесі. Очікується, що кияни віддадуть чемпіона світу-2019 серед молоді в оренду Чорноморцю.

Про це в Instagram повідомляє журналіст Олег Ящук.

Георгій Цитаїшвілі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, в міжсезоння Чорноморець, що вийшов до УПЛ з Першої ліги, очолив екстренер розформованого Динамо U-21 Юрій Мороз. Після цього одесити вже орендували чотирьох гравців столичного клубу – Вадима Мащенка, Данила Сухоручка, Романа Бодню і Артура Ващишина.

Крім них з Динамо до одеського клубу можуть перейти Ярослав Надольский, Євген Ісаєнко, Микола Михайленко, Денис Кузик та Євген Смирний.

Цитаїшвілі провів з Динамо перший збір в Швейцарії, але на другий тренерський штаб киян його не взяв.

Минулої зими Цитаїшвілі перебрався на умовах оренди до Ворскли, але майже не грав там через травму.

Георгій Цитаїшвілі у формі збірної Грузії / Фото: Facebook

Додамо, що наприкінці травня Цитаїшвілі отримав паспорт Грузії і буде виступати за збірну цієї країни – такою була воля його дідуся.