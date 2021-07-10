Динамо віддало свого чемпіона світу Чорноморцю

20-річний півзахисник Динамо Георгій Цитаїшвілі перебуває в Одесі. Очікується, що кияни віддадуть чемпіона світу-2019 серед молоді в оренду Чорноморцю.
Про це в Instagram повідомляє журналіст Олег Ящук.
Нагадаємо, в міжсезоння Чорноморець, що вийшов до УПЛ з Першої ліги, очолив екстренер розформованого Динамо U-21 Юрій Мороз. Після цього одесити вже орендували чотирьох гравців столичного клубу – Вадима Мащенка, Данила Сухоручка, Романа Бодню і Артура Ващишина.
Крім них з Динамо до одеського клубу можуть перейти Ярослав Надольский, Євген Ісаєнко, Микола Михайленко, Денис Кузик та Євген Смирний.
Цитаїшвілі провів з Динамо перший збір в Швейцарії, але на другий тренерський штаб киян його не взяв.
Минулої зими Цитаїшвілі перебрався на умовах оренди до Ворскли, але майже не грав там через травму.
Додамо, що наприкінці травня Цитаїшвілі отримав паспорт Грузії і буде виступати за збірну цієї країни – такою була воля його дідуся.