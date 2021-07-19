Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Олександрія Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Минай Олімпік Рух Шахтар

Чемпіонат України 2020/2021

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

На футбол тільки за паспортом: Динамо оголосило революцію для фанів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 липня, 12:12
Копіювати лінк
Столичний клуб має намір боротися з особами, які систематично вчиняють правопорушення на території стадіону – натяк на ультрас, які протестують проти Луческу
Фан-сектор Динамо на НСК "Олімпійський"
Фан-сектор Динамо на НСК "Олімпійський"

З нового сезону вболівальників на матчі команд української Прем'єр-ліги допускатимуть тільки за пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Читайте також: Динамівців виганяють з Одеси! Ультрас Чорноморця пригрозили зривом матчів

Зміна концепції допуску глядачів пов'язана з набуттям чинності оновлених норм регламенту УПЛ, зокрема статті 11, яка передбачає реалізацію квитків при ідентифікації глядача.

"З нового сезону реалізація квитків на домашні матчі Динамо (за аналогією з матчами національної збірної України) буде відбуватися виключно в онлайн-режимі (електронний квиток), – кажуть у столичному клубі. – Глядач, який купує квиток, має вказати в спеціальних графах свої ім'я та прізвище, які будуть візуально відображені на вхідному квитку. Квиток без зазначення в ньому імені та прізвища особи буде недійсним. Крім того, безпосередній прохід глядача з придбаним квитком буде можливий виключно за пред'явлення ним спеціальним перевіряючим стюардам документа, що посвідчує особу глядача. Вхід буде дозволений в разі верифікації власника квитка"

/ Фото: AFP

"Зазначені зміни спрямовані на поліпшення якості забезпечення комфорту і безпеки глядачів на нашій арені, посилення боротьби з особами, які систематично вчиняють правопорушення на території стадіону. Крім того, з нового сезону оновлено систему відеоспостереження НСК "Олімпійський" і клубного стадіону, а службами безпеки НСК "Олімпійський" і ФК "Динамо" впроваджується система автоматичної відеофіксації правопорушень. Особам, які здійснюють неправомірні дії, може бути заборонений (тимчасово або на довгостроковій основі в разі системних порушень) вхід на стадіон", – попереджають в Динамо

Відзначимо, що квитки на матч Динамо – Верес, який відбудеться 1 серпня на НСК "Олімпійський", продаються від 50 до 650 гривень.

Фанати "Динамо"
Фанати "Динамо" / Фото: Facebook

Ультрас Динамо проти Мірчі Луческу
Ультрас Динамо проти Мірчі Луческу / Фото: Facebook

Нагадаємо, в травні фанати Динамо влаштували бійку з поліцією на фіналі Кубка України в Тернополі.

Крім того, ультрас Динамо продовжують протестувати проти перебування Мірчі Луческу біля керма команди.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти