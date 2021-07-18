По коліна! Дівчина висхідної зірки Динамо вразила своїм волоссям

Такими довгим волоссям, як у дівчини 18-річного Іллі Забарного Ангеліни, навряд чи похвалиться будь-яка інша красуня з-поміж других половинок гравців Динамо.
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На запитання однієї з підписниць, своє у Ангеліни волосся чи нарощене, вона в сторіз Instagram відповіла: "Своє".
Але це нині у коханої Забарного волосся – до пояса.
А було – взагалі до колін.
Про це свідчить фото Ангеліни, коли їй було 10 років. Дівчина вирішила поділитися архівними знімком з фоловерами, додавши, що з тих пір вже два-три рази стриглася.
Нагадаємо, що кохана Іллі Забарного Ангеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули. Дівчині – 19 років, вона вивчає іноземні мови в КНУ імені Тараса Шевченка.