По коліна! Дівчина висхідної зірки Динамо вразила своїм волоссям

Нині у коханої захисника Іллі Забарного Ангеліни волосся – до пояса, а було ще довше – дівчина поділилася з підписниками архівних знімком

Дівчина Іллі Забарного Ангеліна / Фото: Instagram

Такими довгим волоссям, як у дівчини 18-річного Іллі Забарного Ангеліни, навряд чи похвалиться будь-яка інша красуня з-поміж других половинок гравців Динамо.

Читайте також: Наречена динамівця за 11 мільйонів євро кинула роботу репетитором

На запитання однієї з підписниць, своє у Ангеліни волосся чи нарощене, вона в сторіз Instagram відповіла: "Своє".

Але це нині у коханої Забарного волосся – до пояса.

А було – взагалі до колін.

Про це свідчить фото Ангеліни, коли їй було 10 років. Дівчина вирішила поділитися архівними знімком з фоловерами, додавши, що з тих пір вже два-три рази стриглася.

Нагадаємо, що кохана Іллі Забарного Ангеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули. Дівчині – 19 років, вона вивчає іноземні мови в КНУ імені Тараса Шевченка.