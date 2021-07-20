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Баски виявилися сильнішими: Динамо програло Атлетику в Швейцарії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
20 липня, 19:09
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Команда Мірчі Луческу зазнала другої поразки на зборах в Швейцарії, мінімально програвши представнику іспанської Ла Ліги – дивіться повне відео контрольного матчу
Динамо програє в Швейцарії
Динамо програє в Швейцарії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після нещодавньої перемоги над Етуалем (2:0), що представляє третій швейцарський дивізіон, команда Мірчі Луческу провела заключний спаринг на другому підготовчому зборі в Швейцарії. Біло-сині програли іспанському Атлетику з Більбао з рахунком 0:1.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У склад динамівців повернувся білоруський форвард Ілля Шкурін, який забивав у своїх трьох попередніх матчах. 21-річний талант вперше покинув поле без забитого м'яча в біло-синій футболці.

Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок 27-річний форвард басків Іньякі Вільямс.

Динамо – Атлетик – 0:1

Гол: Іньякі Вільямс, 77

Динамо: Бойко (Бущан, 46), Тимчик (Караваєв, 46), Сирота (Кендзьора, 46), Забарний (Попов, 46), Дубінчак (Миколенко, 46), Андрієвський (Сидорчук, 46), Буяльський (Шепелєв, 46), Шапаренко (Лєднєв, 46), Циганков (Родрігес, 46), де Пена (Антюх, 46), Вербич (Шкурін, 46, Кулач 78).

В тренді

Варто відзначити, що в минулому сезоні команда басків зайняла десяте місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Команда з Більбао не потрапляє в єврокубки вже четвертий рік поспіль.

Наступний спаринг динамівці проведуть 23 липня на короткостроковому зборі в Австрії проти берлінського Уніона, який за підсумками минулого сезону сенсаційно вийшов у Лігу конференцій, посівши сьоме місце в Бундеслізі.

Нагадаємо, що в п'ятницю стартує новий чемпіонат України, однак Динамо пропускає перший тур. Матч із закарпатським Минаєм біло-сині проведуть в резервну дату. А свою першу гру в новому сезоні команда Мірчі Луческу проведе 1 серпня з новачком Прем'єр-ліги – Вересом з Рівного.

Дивіться як Динамо днями обіграло Етуаль

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