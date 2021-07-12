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Чемпіонат України 2020/2021

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Чемпіонат України стартує без Динамо. Що відбувається?

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
12 липня, 16:18
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Чинного чемпіона країни немає в розкладі першого туру. Кияни повинні були зіграти з донецьким Олімпіком, який знявся зі змагань
Динамо мало грати з Олімпіком
Динамо мало грати з Олімпіком

Не встигли ми ще відпочити від Євро-2020, де чемпіоном стала Італія, як вже наступного тижня стартує чемпіонат України.

УПЛ вже затвердила розклад стартового туру. Чемпіонат розпочнеться 23 липня і, швидше за все, без Динамо.

Підопічні Луческу мали відкривати сезон поєдинком з Олімпіком, але донецький клуб знявся з чемпіонату. Тому з ким і коли зіграє Динамо поки невідомо.

Розклад першого туру чемпіонату України-2021/22:

П'ятниця, 23 липня

19:30. Львів – Маріуполь

Субота, 24 липня

17:00. Верес – Колос
19:30. Шахтар – Інгулець

Неділя, 25 липня

17:00. Металіст 1925 – Рух
19:30. Зоря – Олександрія
19:30. Десна – Чорноморець

Понеділок, 26 липня

19:30. Ворскла – Дніпро-1

Раніше ми писали, що матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем перенесли на вересень. Перенесення офіційно підтвердила Прем'єр-ліга.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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